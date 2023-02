„Haaland ist eine Milliarde wert“ | SOS Sabitzer

Milliarden-Mann Haaland

In Sachen Transfers ist es um Erling Haaland ruhig geworden. Der Norweger, bekanntlich seit Sommer bei Manchester City, kann sich voll und ganz auf das konzentrieren, was er am besten kann: Tore schießen. Das gelang ihm in der laufenden Saison unglaubliche 31 Mal in 27 Einsätzen. „Haaland ist eine Milliarde wert“, folgert seine Beraterin Rafaela Pimienta, die Nachfolgerin des verstorbenen Mino Raiola, im Interview mit der ‚as‘.

Heilsbringer Sabitzer

Am Ende ging alles ganz schnell. Wirklich angekündigt hatte sich ein Vereinswechsel von Marcel Sabitzer nicht, bis Manchester United am gestrigen Deadline Day Nägel mit Köpfen machte und den österreichischen Mittelfeldspieler vom FC Bayern per Leihe ins Old Trafford lotste. Ein Verzweiflungsakt, denn kurz zuvor hatte sich Christian Eriksen schwer verletzt. „Österreich-Star antwortet auf SOS-Call“, betitelt die ‚Daily Mail‘ Sabitzers Last-Minute-Deal.

Aushilfe Camavinga

Zuletzt flackerten vermehrt Transfergerüchte um Eduardo Camavinga auf. Erst war von einem Interesse englischer Topklubs die Rede, dann von einem möglichen Tausch gegen Borussia Dortmunds Jude Bellingham. Der Grund für die Spekulationen: Im zentralen Mittelfeld von Real Madrid kommt der junge Franzose (noch) nicht an den Altmeistern Toni Kroos und Luka Modric vorbei. Nun winkt laut ‚Marca‘ aber eine „Lösung“: Camavinga könnte als Ersatz für den verletzten Ferland Mendy Spielminuten hinten links sammeln.