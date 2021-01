Real Madrid: Der Alaba-Vertrag im Detail

Real Madrids Bemühungen um einen ablösefreien Transfer von David Alaba konkretisieren sich. Die vereinsnahe ‚Marca‘ nennt am heutigen Samstag die Details des geplanten königlichen Angebots. Real bereite einen Vierjahresvertrag bis 2025 vor. Pro Saison soll Alaba zehn Millionen Euro kassieren, wohlgemerkt netto.

Laut ‚Marca‘ will sich Real die Unterschrift des Abwehrspielers schnellstmöglich sichern, um die interessierte Konkurrenz gar nicht erst zum Zug kommen zu lassen. Schon in den kommenden Tagen könnte es so weit sein, mutmaßt die Sportzeitung aus Madrid.

Außenseiterchancen hat Manchester City, die Engländer stellen Alaba nach FT-Informationen seine Lieblingsposition im Mittelfeld in Aussicht. Gar kein Thema mehr scheint mittlerweile ein Verbleib beim FC Bayern, darauf deuten auch die Aussagen der Verantwortlichen hin. Zur Saison 2021/22 steht für Alaba die viel zitierte „neue Herausforderung“ an.