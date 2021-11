Transferzeugnis PSG: Superstars in der Findungsphase

Achraf Hakimi (Inter Mailand/65 Mio.)

Nur für den Marokkaner zahlte PSG im Sommer eine (stolze) Ablöse – mit Recht. Inzwischen ist der 23-Jährige von der rechten Außenbahn nicht mehr wegzudenken. „Glänzender Start in die Saison mit guten Leistungen, Toren und Assists auf einer Position, wo PSG schon seit mehreren Saisons Bedarf hat“, schwärmt Foot Mercato-Redakteur Alexis Pereira, „taktisch hat er einige Schwierigkeiten in der Defensive wegen der allgemeinen Organisation der Mannschaft, aber die Bilanz ist positiv für seinen Fall.“ Mit drei Treffern ist der ehemalige Dortmunder nach Kylian Mbappé sogar der Top-Torschütze der Pariser in der Ligue 1. Note 2

Lionel Messi (FC Barcelona/ablösefrei)

Das meistdiskutierte Thema in der französischen Hauptstadt bleiben die Leistungen von Messi. Pereira beschreibt die ersten Monate des sechsfachen Weltfußballers mit gemischten Gefühlen: „In der Ligue 1 hatte er Mühe, sein erstes Tor zu erzielen und starke Leistungen zu zeigen. In der Champions League hat er bisher wichtige Tore erzielt. Es scheint, dass seine Anpassung noch nicht ganz abgeschlossen ist, auch wenn er einige gute Freunde im Verein hat.“ Kleine Verletzungen bremsen den Argentinier immer wieder aus. Zuletzt monierte Sportdirektor Leonardo, dass der 34-Jährige dem Verein deswegen häufig nicht zur Verfügung steht, aber trotzdem regelmäßig zur Nationalmannschaft reist. Von seiner Weltklasseform zu Barça-Zeiten ist er Edeltechniker folglich noch weit entfernt. Note 4

Gianluigi Donnarumma (AC Mailand/ablösefrei)

Bei Milan war es der italienische Europameister nicht gewohnt, einem Konkurrenzkampf ausgesetzt zu sein. Nur in sieben von 17 Möglichkeiten stand der Neuzugang im Tor, ansonsten schenkte Mauricio Pochettino Konkurrent Keylor Navas das Vertrauen. Perspektivisch gehört Donnarumma sicherlich die Zukunft, doch aktuell genießt der erfahrene Widersacher aus Costa Rica vor allem unter seinen südamerikanischen Teamkollegen ein hohes Ansehen. „Er hat sich bisher ganz gut geschlagen und versucht, sich in einem neuen Verein, einer neuen Stadt und einer neuen Abwehr zurechtzufinden. Die Wechsel mit Keylor Navas scheinen ihm aber manchmal zu schaden“, stellt unser Foot Mercato-Kollege fest. Note 3

Sergio Ramos (Real Madrid/ablösefrei)

Was passiert mit Ramos? Zuletzt kursierten gar Gerüchte, dass PSG das Missverständnis mit dem Spanier vorzeitig beenden könnte. Mittlerweile wurde die Meldung einer Vertragsauflösung allerdings aus dem Umfeld des 35-Jährigen dementiert. „Die PSG-Fans sind über die Art und Weise, wie sein Fall vom Verein behandelt wurde, enttäuscht“, weiß Pereira und verdeutlicht, dass Ramos‘ „Erfahrung und sein Charisma in der Kabine unbestritten ist.“ Derzeit laboriert der Innenverteidiger an Wadenproblemen und wartet noch auf sein Pflichtspieldebüt beim neunfachen französischen Meister. ohne Bewertung

Georginio Wijnaldum (FC Liverpool/ablösefrei)

Nach einer äußerst schwierigen Anfangszeit scheint sich der Niederländer langsam im Mittelfeld der Pariser festzuspielen und verleiht der Mannschaft von Mauricio Pochettino die erhoffte Stabilität. Insbesondere der Doppelpack beim Unentschieden in Leipzig (2:2) rückte Wijnaldum in ein besseres Licht. Foot Mercato-Redakteur Pereira sieht die Gründe für die Anlaufprobleme des 31-Jährigen in der starken Konkurrenz und verweist auf die Gerüchte, „dass die Südamerikaner ihm nicht sehr geholfen haben, weil er ein direkter Rivale von Leandro Paredes ist.“ Note 4

Nuno Mendes (Sporting Lissabon/Leihe)

Der Portugiese, der erst am letzten Tag der Transferphase von Sporting Lissabon ausgeliehen wurde, stellt die positive Überraschung unter den PSG-Neuzugängen dar. Dabei profitierte Mendes vom Ausfall seines Konkurrenten auf der Linksverteidiger-Position. Juan Bernat verpasste den Saisonstart wegen eines Kreuzbandrisses und verhalf der Leihgabe auf Anhieb zu sieben Einsätzen in der Liga sowie vier Auftritten in der Champions-League. Das neue Spielsystem hat der 19-Jährige schnell adaptiert. Seine Stärken spielt er vor allem in der Offensive aus, defensiv kann er noch zulegen. Die Kaufoption für den Linksfuß beträgt 40 Millionen Euro – ein lohnendes Geschäft, wenn die Tendenz anhält. Note 2

